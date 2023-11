Zwei Wälder Teams auf Aufstiegskurs

Die Kicker aus Au und Doren liegen in der 1. Landesklasse voran.

Die von Alexander Muxel trainierten Hinterwälder haben im Sommer – nach dem Abstieg in der Saison 2021/22 – den sofortigen Wiederaufstieg geschafft und schielen nach einer tollen Herbstsaison auf die Teilnahme an der Landesliga in der Spielzeit 2024/25. Kapitän Christoph Hager & Co. konnten zehn der 13 Partien der Hinrunde für sich entscheiden, außerdem stehen zwei Unentschieden und lediglich eine Niederlage zu Buche. Sein Bruder Mario ist mit 17 erzielten Treffern maßgeblich am Erfolgslauf des frisch gebackenen Herbstmeisters beteiligt.