Zwei Wälder Landesligisten sind im Cup ausgeschieden

Mit Riefensberg und Hittisau scheiterten gleich zwei höher eingestufte Klubs im VFV Pokal.

Am ersten von zwei Spieltagen in der zweiten Runde vom 46. Uniqa VFV Cup gab es zwei faustdicke Überraschungen. Mit Riefensberg und Hittisau mussten schon zwei höher eingestufte Mannschaften die Segel streichen und verabschiedeten sich aus dem heimischen Pokalbewerb. Der Aufsteiger in die dritte Landesklasse, Schlins 1b gewann das Heimspiel gegen Riefensberg mit Spielertrainer Tomasz Pekala und Ex-DSV Kapitän Julian Birgfellner sensationell mit 4:1. Drei der vier Treffer von den zweiten Garnitur der Oberländer erzielte Matchwinner Dominik Burtscher. Hittisau mit den beiden Brasilianern Luan Ruviaro und Ricardo Souza Oliveira aber ohne Thiago de Lima Silva verlor in Götzis (1. LK) klar mit 3:0. Götzis mit Trainer Thomas Beck schafft die Überraschung. Im internen Vereinsduell von SV Gaißau vor 400 (!) Zuschauern gewann das Eins erwartungsgemäß mit 4:0. Mit zehn Spielen der zweiten Runde wird der Pokal heute fortgesetzt. Eine Begegnung vom 1. Spieltag ist noch ausständig und der Aufsteiger wird im Montafon ermittelt.