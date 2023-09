Zwei Wälder Eliteliga-Teams mit Heimrecht

Die Kicker aus Alberschwende und Andelsbuch spielen am Wochenende zuhause.

Bregenzerwald. Fünf Runden sind in der höchsten Spielklasse im Ländle, der VN.at-Eliteliga absolviert und so mancher Club aus dem Bregenzerwald ist noch nicht richtig aus den Startlöchern gekommen. So die in Fachkreisen als Aufstiegskandidaten gehandelten Zima FC Rotenberg und FC Sohm Alberschwende, die momentan mit jeweils lediglich vier Punkten das Tabellenende zieren.