Zwei Vorarlberger Kinder bei Traktorunfall gestorben - Ermittlungen gegen Eltern

Nach dem Traktorunfall, bei dem vor drei Wochen zwei Vorarlberger Kinder starben, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen den Fahrzeughalter und die Eltern der verunglückten Kinder.

Während der Fahrt fielen eine Dreizehnjährige und ein Zehnjähriger aus dem Transportcontainer und wurden vom Traktor überrollt. Am Steuer saß ein 13-Jähriger. Nach dem Vorfall musste ermittelt werden, wer die Schuld an dem tragischen Unglück trägt. Ein Gutachten sollte klären, ob es sich bei der Forststraße um einen privaten oder öffentlichen Weg handelte, also ob der 13-Jährige dort fahren hätte dürfen oder nicht.