Zwei Vorarlberger bei Unfall in Wangen getötet

Bei einem Verkehrsunfall auf der B32 wurden am Mittwoch zwei Vorarlberger getötet.

Ein 30-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug am Mittwoch gegen 15.20 Uhr von der A96 kommen in die Bundesstraße in Richtung Ravensburg abbiegen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden Lkw. Sowohl der Pkw-Lenker als auch der Beifahrer erlitten bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Zwei weitere Mitfahrer - 20 und 14 Jahre alt - erlitten schwere Verletzungen. Der Lkw-Lenker erlitt einen Schock.