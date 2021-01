Zwei Vorarlberger auf den Spuren von zwei Weltmeistern

Gigi Rüf aus Au und der Altacher Tao Kreibich sind bei der auf drei Stopps verkürzten Freeride World-Tour am Start.

Lorraine Huber (40) aus Lech und Nadine Wallner (31) aus Klösterle haben mit dem Gewinn von WM-Titeln bereits Freeride Geschichte geschrieben. Lorraine Huber krönte sich 2017 zur Weltmeisterin und Nadine Wallner war 2013 und 2014 gleich zweimal die beste Athletin in der weltweiten Freeride Szene.

Mit Skifahrer Tao Kreibich (23) und Snowboarder Gigi Rüf (39) ist Vorarlberg auch in diesem Winter mit zwei Teilnehmern bei der Freeride World-Tour 2021 vertreten. Und auch Corona hat bei der FWT alles ein wenig verändert. Noch 29 Tage bis zum Start: Der Stopp in Andorra rückt immer näher und das lange Warten hat bald ein Ende. Nach dem Auftakt in Andorra vom 20. Bis 26. Februar 2021 sind derzeit weitere FWT Stopps in Fieberbrunn (6. März) und in Verbier (20. März) bestätigt. Es sollen aber noch Austragungsorte für einen vierten und fünften Stopp dazukommen. Die Tourstopps in Japan und Canada mussten abgesagt werden. Ein Präventionskonzept wurde erstellt.

ZWEI VORARLBERGER

„Schön langsam kribbelts und ich kann es kaum erwarten. Viele Skitouren in den Bergen dienten als Vorbereitung, die heuer etwas anders ausgefallen ist. Statt runter bin ich mit den Skiern rauf auf die Berge. Einige neue Tricks habe ich auch im Trainingsprogramm probiert und will sie dann auch spätestens in Fieberbrunn präsentieren. Im Freestyle muss ich noch viel nachholen. Ich bin aber noch fiter und motivierter denn je“, sagt der Altacher Tao Kreibich (23). Tao Kreibich hat eine Wild-Card für die Teilnahme an der FWT erhalten.