Zwei vermisste Mädchen wieder aufgetaucht

Die Polizei teilte am Samstagmorgen mit, dass die beiden Mädchen aus Vorarlberg, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, am Samstag um 3:00 Uhr in Linz aufgegriffen werden konnten.

Beide sind wohlauf und werden an die Eltern übergeben werden.

Fahndung führt zum Erfolg

Die beiden Mädchen, 12 und 14 Jahre alt, waren zuletzt am Freitag der Vorwoche, den 14. Mai gegen 11 Uhr, auf Videoaufzeichnungen vom Bahnhof Salzburg gesehen worden. Seitdem hatte es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort gegeben.

Eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei mit Bildern der beiden aus der Überwachungskamera des Bahnhofs Salzburg führten schließlich zu einem Hinweis aus der Bevölkerung und zu den beiden Mädchen.