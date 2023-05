Zwei Verletzte nach Unfall in Ludesch

Bei einem Verkehrsunfall in Ludesch wurden laut ersten Informationen zwei Personen verletzt.

Am Samstagabend ereignete sich in Ludesch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen auf einem Motorrad schwere Verletzungen erlitten. Eine 44-jährige Frau aus Ludesch war mit ihrem Pkw auf dem Brauentinweg unterwegs und wollte an der Kreuzung mit dem Allmeinteilweg in den Auweg abbiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Bludesch mit einem 15-jährigen Mitfahrer demselben Kreuzungsbereich.