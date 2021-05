Zwei Verletzte nach Motorrad-Unfall in Andelsbuch

Gestern, kurz nach Mittag, kam es zu einem Unfall auf der L200 wobei zwei Personen bei einem Zusammenstoß verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Am Sonntag um 12.40 Uhr fuhr ein Motorrad-Fahrer in Andelsbuch auf der L200 in Richtung Bezau. Auf dem Sozius führte er seine Frau mit. Zur selben Zeit wollte eine Pkw-Lenkerin von der Kreuzung Bersbuch in die L200 einfahren. Dazu hielt sie ihren Pkw an. In der Annahme, dass der Motorrad-Fahrer nach rechts abbiegen würde, fuhr die Frau in die Kreuzung ein. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der linke Seite des Pkw.