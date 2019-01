Zwei Turniersieger sind draußen, Göfis schafft Sensation

Ex-Champions Dornbirner SV und Akademie Vorarlberg U-18 sind ausgeschieden, Admira Dornbirn und Landesligaklub Göfis in der Endrunde

WOLFURT. In der dritten von vier Halbfinalgruppen verabschiedeten sich nach Hard, Hohenems, Feldkirch und Höchst mit dem Dornbirner SV und der heimischen Akademie Mannschaft der Unter-18-Jährigen zwei weitere Turniersieger vom Wolfurter Hallenmasters. Das Sterben im laufenden Bewerb geht weiter. Die beiden Finalisten haben eines gemeinsam: Sowohl Vorarlbergligaklub Admira Dornbirn und das Überraschungsteam Göfis stehen erst zum zweiten Mal in der Geschichte vom Masters in der Endrunde. Die Göfner profitierten von der Finalteilnahme von der besseren Tordifferenz gegenüber der heimischen Akademie Auswahl und Ligakonkurrent Ludesch. Mit Gastspieler Daniel Erlacher und den Torschützen vom Dienst, Philip Fröwis und Tolga Yildiz wurde der Traum für die Elf von Trainer Rainer Spiegel sensationell Wirklichkeit. Göfis wurde vor zwei Jahren Sechster im Finale. Mit einer blütenweißen Weste kommt Gruppensieger Admira Dornbirn ins Achterfeld von der Endrunde. Alle neun Partien beendeten die Admira-Kicker mit Langzeitcoach Herwig Klocker ungeschlagen, auch das Stadtderby gegen DSV gewannen Stoss und Co. mit 4:3 in der Verlängerung. Enttäuscht über das Ausscheiden auch die Akademie und Ludesch. Die Walgauer nur mit fünf Feldspielern angetreten, mit Dauerbrenner und Torjäger Erkal Atav verloren das Entscheidungsspiel gegen die jungen Talente und verabschiedeten sich ehrenvoll.