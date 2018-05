Zwei Tote nach Sturm "Alberto" in den USA

Durch den Sturm "Alberto" sind in den USA zwei Journalisten ums Leben gekommen.

Ein Moderator und ein Fotograf des lokalen Nachrichtensenders WYFF News 4 seien am Montag in Tryon im Bundesstaat North Carolina von einem auf ihr Auto stürzenden Baum getötet worden – Minuten, nachdem sie den örtlichen Feuerwehrchef interviewt hätten, teilte der Sender mit.

Der Feuerwehrchef bestätigte die Todesfälle wenig später bei einer Pressekonferenz. Die Unglücksregion an der Grenze zwischen North und South Carolina war am Montag von Ausläufern des subtropischen Sturms “Alberto” erreicht worden. Dieser hatte sich vor einigen Tagen über dem Golf von Mexiko gebildet und am Montag mit Windgeschwindigkeiten um 100 Kilometer pro Stunde in der Gegend von Panama City (Florida) die nordamerikanische Küste erreicht. An Land verlor er rasch an Kraft und wurde mit Windgeschwindigkeiten um 55 Kilometer vom Nationalen Hurrikanzentrum zum subtropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft.