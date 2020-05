Zwei Testspieler bei FC Mohren Dornbirn

Ein Italiener und ein Talent zur Zeit auf Probetraining bei den Rothosen

Mit Andrea Lo Re (28) und Alejandro Dominguez Mora (18) sind derzeit zwei Offensivkicker auf Probetraining beim FC Mohren Dornbirn. Besonders an den Italiener Andrea Lo Re haben die Rothosen schon gute Erinnerungen. In der Herbstmeisterschaft 2015/2016 schoss der Mittelstürmer in der Regionalliga West für FC Dornbirn in fünfzehn Meisterschaftsspielen imposante elf Tore. Derzeit ist Andrea Lo Re beim Schweizer Unterhausklub FC Widnau unter Vertrag. Ein hoffnungsvolles Talent ist der Hohenemser Alejandro Dominguez Mora, der die letzten zwei Jahre bei der heimischen Fußballakademie der Unter-18-Jährigen eine gute Figur machte. Allerdings wusste Mora auch schon mehrmals beim VN.at Eliteligaklub World-of-Jobs VfB Hohenems zu überzeugen.