Zwei Tage im Zeichen von Jungunternehmern

Die Junge Wirtschaft Vorarlberg organisierte die Bundestagung „Seevolution“.

Bregenz. Die diesjährige Bundestagung der Jungen Wirtschaft Österreichs ging unter dem Titel „Seevolution“ in Bregenz über die Bühne. Etwa 800 Teilnehmer, darunter viele jungen Selbständige, Gründungsinteressierte und Start-ups aus ganz Österreich und dem Bodenseeraum ließen sich diese Veranstaltung nicht entgehen. Der Event, den der JW-Vorsitzende Alexander Abbrederis (pratopac), JW- Geschäftsführer Peter Flatscher, Alexander Bitsche (Webgears), Florian Wassel (Towa) sowie Verena Eugster (W3-Marketing) organisierten, bot an zwei Tagen ein abwechslungsreiches Programm.

Untertags referierten im Festspielhaus erfolgreiche Unternehmer – darunter Grafikdesigner Stefan Sagmeister, Wirtschaftsphilosoph Anders Indset und Waldemar Zeiler (einhorn) – zu interessanten Themen. Abends war natürlich an beiden Tagen Party angesagt. Sowohl beim Clubbing auf der MS Vorarlberg als auch bei der James Bond-Gala tags darauf im Festspielhaus feierten die Teilnehmer am Event bis spät in die Nacht.