Zwei Südtiroler Unternehmer und Pilot nach Heli-Unfall in Kanada tot

Bei einem Hubschrauberabsturz in einem kanadischen Skigebiet sind Montagnachmittag (kanadischer Zeit) zwei Südtiroler Unternehmer und der Pilot des Fluggeräts gestorben.

Dies berichteten Südtiroler und kanadische Medien am Dienstag unter Berufung auf das Heliskiing-Unternehmen, das den Flug in der Provinz British Columbia angeboten hatte. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Tragödie in den Bergen: Zwei Südtiroler Unternehmer tot

Italienische Regierung zeigt Anteilnahme und bietet Unterstützung

Der italienische Außenminister Antonio Tajani sprach den Familien indes sein tiefes Beileid aus. Er habe das Generalkonsulat in Vancouver angewiesen, den Verletzten größtmögliche Hilfe zu leisten, teilte das Außenministerium in Rom mit. Das italienische Generalkonsulat in Vancouver sei in Kontakt mit den örtlichen Behörden und Krankenhäusern.