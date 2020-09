Zwei Startplätze für den ÖHB Cup als Belohnung

Die Vorarlberger Handballclubs im Unterhaus ermitteln die Pokalsieger auf Landesebene

„Wegen den Corona-Hygienebestimmungen werden wir den Cup in einem neuen Modus austragen. Anstelle eines Turnieres gibt es nur noch Einzelspiele“, erklärt Michael Sperl, Chef der Technischen Kommission. Mit 14 Mannschaften sind so viele Teilnehmer wie noch nie dabei. Bei den Herren sind neun Teams in zwei Gruppen am Start. Die U20-Mannschaften aus Bregenz und Hard – die heuer erstmals keinen Parallelbewerb zur spusu LIGA austragen - spielen außer Konkurrenz mit. Ebenso rittern fünf Damenteams und ein Ticket im ÖHB-Pokal.