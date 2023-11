Zwei Spiele vor heimischem Publikum

Die Wälder Eishockeycracks messen sich mit Linz und Celje

Dornbirn/Andelsbuch Der EC Bregenzerwald hat nach der zehntägigen Länderspielpause zweimal hintereinander Heimvorteil. Am Mittwoch, 15. November gastieren die zuletzt starken Steel Wings Linz (11.) in der Dornbirner Messeeishalle, drei Tage später, am Samstag, 18. November reist der HK Celje (13.) aus Slowenien an. Spielbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.