Zwei Spiele um den Meistertitel

Die Wälder Eishockeycracks fordern am Mittwoch und am Samstag den EHC Lustenau.

Ein Punkt aus zwei Auswärtspartien- so lautete die magere Ausbeute für die Wälder nach den Auftritten bei den Red Bull Juniors und dem KAC-Futureteam. In Salzburg kam man mit 3:7 unter die Räder, wobei Waltteri Lehtonen (8./zum 1:1), Richard Schlögl (12./zum 1:2) sowie Gregor Pilgram (39./zum 3:5) die Treffer für die Schützlinge von Coach Markus Juurikkala erzielten. Zwei Tage danach hieß der Spielstand in der Klagenfurter Stadthalle nach 60 Minuten sowie der Overtime 3:3, im Penaltyschießen setzte es allerding eine weitere Niederlage. Die Tore gingen auf die Konten von Julian Metzler (9./zum 0:1), Julian Zwerger (40./zum 2:2) und Rene Tröthan (52./zum 3:3).

Am Mittwoch, 9. Februar gilt es nun ab 19 Uhr in der Dornbirner Messeeishalle die Kräfte zu mobilisieren, um dem Favoriten vom EHC Lustenau in der ersten Finalpartie um die Österreichische Meisterschaft im Rahmen der Alps Hockey League ein Bein zu stellen. „Wir werden alles in die Waagschale werfen“, tönt es aus dem Lager des EC Bregenzerwald, der in diesem Bewerb erstmals im Endspiel steht. Das Rückspiel geht am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Rheinhalle über die Bühne. Beide Begegnungen werden auf valcome.tv live übertragen.