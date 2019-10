Zwei Spiele in zwei Tagen, Aufsteiger im Stress

Auf die erste Mannschaft des UTTC Raiffeisen Kennelbach wartet ein intensives Wochenende.

Am Samstag um 15 Uhr ist die Mannschaft aus der Hofsteiggemeinde zu Gast in Ebensee. Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart soll in der dritten Runde des unteren Play-Offs der 1. Österreichischen Tischtennis Bundesliga endlich der erste Sieg her.