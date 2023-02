Zwei Skikollisionen führen zu schweren Verletzungen

Es ereigneten sich zwei Skikollisionen, welche schwere Beinverletzungen verursachten.

Zwei begleitete Gruppen fuhren mit Kindern und Jugendlichen im Skigebiet Schafberg die Piste 1 ab. Als sich die beiden Gruppen kreuzten, fuhr der 39-jährige Gruppenbegleiter hinten über die Skier der 33-jährigen Gruppenbegleiterin der anderen Gruppe, wodurch diese zum Pistenrand lenkte, in Folge mit dem rechten Ski in den Tiefschnee kam und stürzte. Die Skifahrerin erlitt dadurch schwere Verletzungen am rechten Bein.