Zwei Sieger beim Wälder Tennisfinale

Die Cracks aus Alberschwende und Egg teilen sich witterungsbedingt den Meistertitel.

Nach den vier Herreneinzeln lautete der Spielstand 2:2. Andreas Albrecht und Günther Zündel hatten für die Punkte der Egger, Florian Schiemer sowie André Eiler für jene der Alberschwender gesorgt. Auch die Einzelpartien der Damen verliefen ausgeglichen. Doris Bereuter punktete für die Vorderwälder, die Eggerin Johanna Tantscher glich mit ihrem Sieg zum 3:3 nach den Einzeln wiederum aus. In den drei ausstehenden Doppeln setzten sich Doris Bereuter und Isabella Kostajnsek auf Seiten des UTC Alberschwende durch, Christoph Lang schaffte zusammen mit Patrick Meusburger den neuerlichen Gleichstand für die Mittelwälder.

So sollte die dritte Doppelpaarung zwischen Andreas Albrecht/ Arthur Heidegger (Egg) und Manuel Gmeiner/Anton Berlinger (Alberschwende) die Entscheidung herbeiführen. Petrus hatte jedoch etwas dagegen und beim Stand von 7:6/2:5 musste die Partie wegen des anhaltenden Regens und der damit verbundenen Verletzungsgefahr abgebrochen werden. Nach einer insgesamt zehnstündigen Spielzeit einigten sich beide Teams auf ein Remis, wodurch die „Wälderkrone“ erstmals an zwei Mannschaften ging.

Im Anschluss an die Siegerehrung in den verschiedenen Klassen bewiesen die Sportler(innen) bis in die frühen Morgenstunden, dass sich auch Meister im Feiern sind.