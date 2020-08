Zwei SCR Altach Talente wechseln zum FC Dornbirn

Lars Nussbaumer und Leonardo Zottele spielen ab der neuen Saison für die Rothosen

Lars Nussbaumer (19) und Leonardo Zottele (21) verstärken in der kommenden Saison SCRA-Kooperationspartner FC Mohren Dornbirn. Die beiden jungen Vorarlberger wechseln als Kooperationsspieler in die Messestadt. Nach Lukas Katnik (Austria Lustenau), Tom Zimmerschied (Garching) sind die beiden Altacher schon Neuzugang Nummer drei und vier. Jetzt nimmt der Kader der Rothosen schon konkrete Formen an.

Christian Möckel, Sportdirektor: "Lars Nussbaumer konnte sich in der vergangenen Saison bereits in der Bundesliga zeigen und braucht jetzt möglichst viel Spielzeit auf hohem Niveau, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Das Selbe gilt für Leo, der großes Potential mitbringt, nach seinen vielen Verletzungen aber in den Rhythmus finden muss. Der FC Dornbirn bekommt zwei junge hungrige Spieler, die sich mit guten Leistungen für eine Rückkehr empfehlen wollen, womit am Ende alle Seiten profitieren."