Zwei schwierige Aufgaben für den EHC Bregenzerwald

In dieser Woche steht für den ECB eine Auswärtsfahrt nach Fassa und Asiago auf dem Programm.

Trotz positiver Absprachen zwischen den drei Teams konnten diese Spiele nicht auf Ausweichtermine an Wochenenden verlegt werden, womit die Wälder am Mittwoch gegen den Tabellenletzten antreten und am Donnerstag den amtierenden Meister herausfordern müssen.

Auch eine Verschiebung beider Termine auf dieses Wochenende war nicht möglich, da Asiago am Samstag in Zell am See zu Gast ist.(PS: Auch der Weg des ECB mit dem 50 Plätzer Bus von Fassa nach Asiago beträgt ca. 3 bis 3,5 Stunden) So scheint es den italienischen Teams unmöglich zu sein, zwei Spieltermine hintereinander zu bestreiten. Damit musste der ECB zusätzlich auf Mittwochnacht eine Rückfahrgelegenheit für die Spieler organisieren, die am Donnerstag bereits wieder in der Schule oder bei der Arbeit sein müssen. Der Rest verbraucht zumindest 2,5 Urlaubstage. Eine fragwürdige Entscheidung seitens des BOG, der Führung der AlpsHL, welche in ihrem Leitbild die Ausbildung und Entwicklung junger, nationaler Spieler festgeschrieben hat.