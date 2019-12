Zwei regionale Partner arbeiten lange zusammen

Brauerei Fohrenburg und RW Rankweil unterzeichneten einen Fünfjahresvertrag

Zum zehnjährigen Jubiläum und Zusammenarbeit hat die Brauerei Fohrenburg in Bludenz und VN.at Eliteliga Vorarlberg Klub FC RW Rankweil ein starkes Zeichen für die Zukunft gesetzt. Im Beisein von Fohrenburg Marketingleiter Thomas Theurer und Fohrenburg Gastronomie Verkaufsleiter Jürgen Baldauf und RW Rankweil Obmann Bernd Breuss haben die beiden Partner einen schriftlichen Fünfjahresvertrag unterzeichnet und gehen gemeinsam in die Zukunft.

„Tradition trifft auf Tradition. Zwei so starke regionale Partner arbeiten noch länger zusammen und wollen ein klares Bekenntnis setzen. Die Grundbasis für eine Zusammenarbeit wurde längst geschaffen. Jetzt haben mir mit dem mehrjährigen Vertrag dem Traditionsklub RW Rankweil eine Sicherheit für gewisse auch neue Projekte gegeben. Wir sind stolz so einen regionalen Partner auch in den nächsten Jahren zu unterstützen“, so Thomas Theurer. Auf dem Leibchen der ersten Kampfmannschaft von RW Rankweil ist der treue Partner die Brauerei Fohrenburg mit dem Firmenlogo drauf. RW Rankweil feiert 2020 sein 100-Jahr-Jubiläum.