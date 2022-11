Zwei Raketen wurden in Brederis in den Himmel geschossen

Im Zuge eines ausgebuchten Workshops wurden am Bresner Sportplatz zwei Festkörper Experimentalraketen auf eine Höhe von 100 Meter befördert.

BREDERIS. Normalerweise sorgt die Funkenzunft Brederis traditionell am Funkensamstag spätabends Jahr für Jahr beim Brauch für das Abschießen von Raketen und verzaubern den Sportplatz Brederis im Römerstadion in ein farbenfrohes Weltall. Nun kamen die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen einer weiteren hochkarätigen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) Veranstaltung in den Genuss Raketen zusammenzubauen, starten und die gewonnenen Daten und Bilder auszuwerten. In den letzten Monaten wurden schon großartige Events in der MINT-Aktion der Region Vorderland und am Kumma für die Kinder und Jugendliche angeboten und umgesetzt, aber das Projekt „Raketen“ hat das bisher dagewesene auf alle Linien übertroffen. Der Start der zwei Experimentalraketen am Bresner Sportplatz haben sich auch viele Zuschauer nicht entgehen lassen. Die Raketen sind mit Sensoren und Kameras ausgestattet gewesen, welche in eine Höhe von hundert Meter befördert wurden. Mitarbeiter und Studierende von der Technischen Universität Wien Space Team haben in den letzten Jahren ein Vorzeigeprojekt erstellt und konnten mit dem Programm die Kinder und Jugendliche in Brederis begeistern. Das Interesse im Bereich Lauft- und Raumfahrttechnik war bei allen Kursbesuchern riesengroß. Der Workshop „Raketen“ hat den Sinn und Zweck mehr als erfüllt.VN-TK