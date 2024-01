Zwei Qualifikanten träumen vom Finale

Zum Abschluss der Vorschlussrunde heute ab 18 Uhr im 26. Sparkasse Masters in Wolfurt gibt es auf alle Fälle einen neuen Endspielteilnehmer. Neben dem zweifachen Masterssieger Lauterach (2020/2017) wollen Vorarlbergligaklub Riefensberg mit Goalgetter Niklas Fink und Kapitän Julian Birgfellner, Landesligist Götzis, den beiden 1b-Teams von Alberschwende und Meiningen sowie der Unter-18-Mannschaft von Austria Lustenau erstmals ins große Finale einziehen. VN.at Eliteliga Winterkönig Lauterach hatte aber in der Vorrunde schon hart zu kämpfen, ehe man die erste Hürde doch noch genommen hat. Mit Goalie Lukas Kusche, Pascal Dietrich, Fabio Erath, Dominique Chiste, Talip Karaaslan, Emre Özberk, Markus Siller und Oldie Danijel Gasovic stehen aber in den fünf Halbfinalspielen nur acht Kaderspieler zur Verfügung. Gasovic führte mit seinem Viererpack im Finale (4:3 gegen AKA Vorarlberg) vor vier Jahren die Hofsteigtruppe zum zweiten Titelgewinn. Mit Meiningen 1b (4. LK) und Austria Lustenau U-18 dürfen zwei Qualifikanten auf ein Finalticket liebäugeln. Beide Mannschaften wussten bislang im Turnier mehr als wie zu überzeugen. Meiningen 1b glänzte bislang bei allen vier Auftritten (Qualifikation, zweimal Vorrunde und Masters Vorrunde) mit dem Gruppensieg. Gastspieler Mateo Herceg von Röthis wird im Frühjahr das Dress von VL-Klub Meiningen tragen, wechselt leihweise bis Saisonende zur Elf um Langzeitcoach Enes Cavkic. Austrias Juniorentruppe mit AKA Goalie Dominik Samardzija und den Goalgettern Baran Bulanik und Bilal Ibusoski wäre neben der AKA Vorarlberg erst die zweite Nachwuchsmannschaft, welche den Sprung ins Finale in der Hofsteighalle schaffen würde. Götzis setzt auf Alleinunterhalter Selim Kum und Alberschwende 1b kann auf die starken Kaderspieler Paul Sohm und Tobias Bitschnau zurückgreifen.