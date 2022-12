Zwei Qualifikanten, ein Turniersieger im Halbfinale

Rankweil 1b, Gaißau 1b und Hohenems schaffen Einzug in die Vorschlussrunde.

Mehrere hundert Zuschauer pilgerten schon am Eröffnungstag im Hauptbewerb von der 25. Auflage im Wolfurter Hallenmasters in die Hofsteighalle. Dabei mussten die zahlreichen Anhänger der Amateurvereine ihr Kommen nicht bereuen. Mit den 1b-Teams von Rankweil (3. Landesklasse) und Gaißau (4. LK/2. Platz sorgten gleich zwei Qualifikaten in der Gruppenphase des Masters für faustdicke Sensationen. Gaißau 1b, Rankweil 1b und Hohenems waren mit zehn Zählern punktgleich über die drei Tabellenplätze erfolgte ein Los. Nach elf Siegen und sechs Niederlagen wurde Gaißau 1b Gruppensieger und steht sensationell im Halbfinale.

Die Erfolgsbilanz der zweiten Kampfmannschaft von RW Rankweil ist noch eindeutig besser. Vierzehn Siege und drei Niederlagen stehen für die Rot-Weißen zu Buche und bleibt das Überraschungsteam der Jubiläumsauflage. Der Tabellenzweite in der VN.at Eliteliga VfB Hohenems spazierte förmlich in die Vorschlussrunde. Der Turniersieger von 2004 und neunfacher Masters-Finalist aus der Grafenstadt hat aber vorwiegend mit jungen Spielern den ersten Auftritt hinter sich gebracht. Aber die VfB-Eins Stammspieler Pierre Nagler, Mert Can Ünal, Nikola Potic, Alejandro Dominguez und Özkan Demir wussten schon zu überzeugen und schossen das FMZ U-18 mit 9:0 vom Platz. Nach nur vier Spielen war für VL-Klub Koblach schon Endstation. Jari Kejnemanns verletzte sich am Knöchel und hofft für Koblach in der Rückrunde wieder einsatzbereit zu sein.

Masters, 26. Dezember 2022 bis 6. Jänner 2023

Vereine aus der VN.at Eliteliga, Vorarlbergliga, Landesliga, Akademie Vorarlberg U-18 plus die zwölf Aufsteiger inklusive plus ein Lucky Loser spielen in acht Gruppen um den Aufstieg ins Halbfinale

Masters-Vorrunde

Gruppe 1

VfB Hohenems – FC Koblach 3:1

Tore: Potic (2), Ayhan bzw. Özmen

FZM U-18** – SV Gaißau 1b 0:1

Tor: Tobias Loacker

VfB Hohenems – RW Rankweil 1b 2:1

Tore: Eigentor, Ünal bzw. Can Tamyol

FC Koblach** – FZM U-18 4:1

Tore: Özmen (2), Amann, Türtscher bzw. Breidenbrücker

SV Gaißau 1b – RW Rankweil 1b 1:2 n.V.

Tore: Pauritsch bzw. Isik, Can Tamyol

FZM U-18 – VfB Hohenems** 0:9

Tore: Nagler (4), Ayhan (2), Demir, Martinovic, Mora

FC Koblach – SV Gaißau 1b 0:1

Tor: Tobias Loacker

RW Rankweil 1b** – FZM U-18 2:0

Tore: Jehle, Kaiser

VfB Hohenems – SV Gaißau 1b 1:2

Tore: Nagler bzw. Schnetzer (2)

RW Rankweil 1b – FC Koblach 3:1

Tore: Kaiser (2), Isik bzw. Stark

Tabelle

1. SV Gaißau 1b* 4 3 1 5:3 10

2. VfB Hohenems* 4 3 1 15:4 10

3. RW Rankweil 1b*4 3 1 8:4 10

4. FC Koblach 4 1 3 6:8 4

5. FZM U-18 4 0 4 1:16 0

SV Ludesch sagte seine Teilnahme aus Krankheitsgründen ab, FZM U-18 als zweiter Lucky Loser statt Ludesch dabei.

Halbfinaltermine

Gruppe 1 (Freitag, 30. Dezember 2022, 18.30 bis 21.30 Uhr): SV Gaißau 1b, FC BW Feldkirch, Erster Gruppe 4, Zweiter Gruppe 5, Zweiter Gruppe 6, Dritter Gruppe 8

Gruppe 2 (Montag, 2. Jänner 2023, 18.30 bis 21.30 Uhr): VfB Hohenems, Erster Gruppe 3, Dritter Gruppe 4, Erster Gruppe 5, Dritter Gruppe 7, Zweiter Gruppe 8

Gruppe 3 (Dienstag, 3. Jänner 2023, 18.30 bis 21.30 Uhr): RW Rankweil 1b, FC Lauterach, Dritter Gruppe 3, Erster Gruppe 6, Zweiter Gruppe 7, Erster Gruppe 8