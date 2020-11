Zwei Premieren für den EC Bregenzerwald

Gegen die Salzburger Jungbullen gibt es das erste Geister-Heimspiel und einen neuen Crack für die Wälder

Zwei Premieren stehen am Samstag bei der Begegnung gegen Salzburg an. Zum einen wird Neuzugang Roberts Lipsbergs zum ersten Mal für die Wälder am Eis stehen zum anderen gab es in der 35-jährigen Vereinsgeschichte noch nie ein Geisterspiel.