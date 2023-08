Zwei Pokalsieger kämpfen um ein Finalticket

Erwartungsgemäß hat sich VN.at Eliteligaklub Rotenberg gegen Au (1. LK) mit 2:1 durchgesetzt und sich als letzter Verein für das Halbfinale im Raiffeisen Wäldercup qualifiziert. In der Vorschlussrunde treffen nun Rotenberg und Bizau aufeinander. Rotenberg hat den Pokalbewerb in dieser Region schon viermal gewonnen, Bizau trug sich einmal in die Siegerliste ein. Mit Hittisau (VL) und Doren (1. LK) erreicht ein Neuling erstmals das Endspiel.