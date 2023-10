Zwei Overtime-Niederlagen in der Fremde

Nach drei Auswärtsspielen empfängt der EC Bregenzerwald den EC Kitzbühel.

Andelsbuch/Dornbirn. Am vergangenen Wochenende standen für die Wälder Eishockeycracks, die zuvor die Fassa Falcons mit 5:1 bezwingen konnten, zwei Partien in Slowenien auf dem Programm. Am Freitagabend hieß der Gegner HK Celje, der heuer erstmals an der Alps Hockey League teilnimmt. Die Entscheidung beim 3:2-Sieg zugunsten der Hausherren fiel erst in der Overtime. Die Treffer für die Tiger erzielten Marlon Tschofen (20./zum 1:1) sowie Philipp Pöschmann (24./zum 1:2). 24 Stunden später ging das Spiel gegen den regierenden Meister HDD Jesenice über die Bühne. Nach einem 3:3 bei der Schlusssirene fiel die Entscheidung erneut in der Verlängerung und wieder hatten die Wälder das Nachsehen. Für das Team von Coach Jussi Tupamäki, der dennoch zufrieden mit der Darbietung war, scorten Fabian Ranftl (6./zum 0:1), Roberts Lipsbergs (34./zum 2:2) und Janick Wernicke (60./zum 3:3).