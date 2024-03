Zwei Niederlagen für VC Wolfurt

Auch wenn das Spielergebnis an beiden Tagen nicht für eine gute Leistung der Wolfurter spricht, mussten sie sich ganz knapp geschlagen geben. Bereist am Samstag waren die wichtigen Punkte nicht auf der Seite der Wolfurter und wenn das nötige Glück fehlt, ist die Dynamik gleich eine andere. Doch nicht so bei den Wölfen, auch wenn immer wieder unnötige Fehler passierten, ließ sich die Mannschaft nicht unterkriegen und hielt zusammen. Dieser Zusammenhalt machte sich nicht nur am Spiel beim Gastgeber Weiz am Samstag bemerkbar, sondern auch am Sonntag spiegelte sich dies vor allem im 4ten Satz wieder. Ein Fight bis zum bitteren Ende und vor allem die Einstellung machte Wolfurt an beiden Tagen sehr gefährlich. Leider reichte es an beiden Tagen nicht für wichtige Punkte im Abstiegskamp, jetzt heißt es Kopf hoch und in den Trainings vorbereiten für das Letzte Spiel am 06.04. gegen Wr. Neustadt. Aktuell können die Wolfurter den Erhalt in der 2. Liga ohne Relegation nicht aus eigener Kraft schaffen und müssen auf die anderen Spiele hoffen. Ansonsten geht es für die Hofsteiger in der Relegation um alles.