Zwei Neuinfektionen am Montag

Seit Mitternacht wurden in Vorarlberg zwei neue Corona-Fälle registriert, am Sonntag waren es insgesamt 32 Neuinfektionen.

Lage in den Spitälern

Am Sonntag wurden drei an Covid-19 erkrankte Patienten in Vorarlbergs Spitälern aufgenommen. In Summe werden derzeit 30 Covid-19-Patienten stationär betreut, sieben davon auf der Intensivstation. Zusätzlich werden 29 Nicht-Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. Aktuell sind damit noch 16 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar.