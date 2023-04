Zwei neue österreichische Rekorde im Kunstradfahren

Das Landesmeisterschaftsfinale im Kunstrad und Radball fand in der Höchster Rheinauhalle statt. Bei den Radballern spielten die Mannschaften in den einzelnen Altersklassen nach zwei Vorrunden das Finale um den Meistertitel. Wenngleich die Anzahl der teilnehmenden Radball-Teams gesunken ist, darf man doch von einem guten Niveau sprechen. Bedenklich ist die Situation bei den Junioren, wo lediglich ein Team gemeldet war. Max Schallert und Timo Lampert vom RC Höchst, spielten daher in der 2. Liga mit und belegten mit einer guten Leistung den 3. Rang. Sie vertreten Österreich bei der diesjährigen Junioren-Europameisterschaft in Wallisellen/Schweiz (19./20.5.2023). In der Elite-Klasse waren die amtierenden Weltmeister und Weltcupsieger Patrick Schnetzer/Stefan Feurstein ein Klasse für sich. Sie gewannen überlegen alle Spiele.