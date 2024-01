Zwei neue Arbeitgeber für Manuel Sutter

Als Vierzehnjähriger erlebte der Wolfurter Manuel Sutter bei der heimischen Akademie Vorarlberg den letzten Feinschliff für eine spätere, erfolgreiche aktive Laufbahn bei Klubs wie St. Gallen U-21, Winterthur, Vaduz und Balzers. Ab dem Frühjahr wird der Offensivspieler dem Aufgebot des Liechtensteinischen Klub USV Eschen/Mauren angehören. Zwei Tage nach dem Sparkasse Masters in Wolfurt betritt Manuel Sutter eine berufliche Veränderung. Am Montag beginnt Sutter bei der Akademie Vorarlberg im Office in der Mehrerau und wird in der Administration dem AKA Vorarlberg Leiter Didi Berchtold tatkräftig unter die Arme greifen.