Zwei Meter Riese verstärkt die SCR Altach Defensive

Der SCR Altach ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Innenverteidiger Pape-Alioune Ndiaye verstärkt die SCRA-Defensive und unterschreibt bis Sommer 2023, mit Verlängerungs-Option, in der Cashpoint-Arena.

Der 23-jährige Franzose, der auch den senegalesischen Pass besitzt, stand zuletzt in der ersten Ukrainischen Liga bei Vorskla Poltava unter Vertrag. Für den Tabellenfünften der abgelaufenen Premier Liga-Saison bestritt Ndiaye in zwei Saisonen 40 Pflichtspiele.

Der 2,03 m große Linksfuß wurde in der Akademie des französischen Zweitligisten FC Valenciennes ausgebildet, wo er unter anderem mit Ex-Red Bull Salzburg-Akteur und Jahrgangs-Kollege Dayot Upamecano (Anm. jetzt FC Bayern München) zusammenspielte. Nach Stationen in Italien und Spanien wechselte Ndiaye im Sommer 2019 in die Ukraine.