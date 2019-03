Zwei Meininger und zwei Höchster Kunstradfahrer in Prag dabei

Mit Weltmeisterin Adriana Mathis und Katharina Kühne sowie den Höchstern Christopher Schobel und Marcel Schnetzer sind vier Vorarlberger im Kunstrad-WC in Prag am Start.

Am kommenden Samstag, 9.3.2019, startet zum 2. Mal der UCI Kunstrad Weltcup, eine Veranstaltung ähnlich dem Radball Weltcup. Am Start sind Spitzenfahrerinnen- und Fahrer aus insgesamt 12 Nationen. Die Startberechtigung ergibt sich aus den Ergebnissen der letzten Weltmeisterschaft. Aus Österreich starten vom ÖAMTC Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst Christopher Schobel im „1er-Herren“ und Katharina Kühne/Marcel Schnetzer im „2er open“. Sie kehren erstmals nach der langen Verletzungspause von Marcel Schnetzer wieder auf die internationale Bühne zurückkehren. Seit Anfang 2019 starten die Beiden für den RC Höchst. Sie haben in Prag die vierthöchste Punkteanzahl eingereicht. Christopher Schobel reichte auf Platz sieben ein und kann bei guter Leistung diese Platzierung halten. Zu den vier besten Starterinnen beim „1er Damen“ zählt Adriana Mathis vom ARBÖ RC 11er Meiningen. Sie hat bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Lüttich Bronze geholt und ist derzeit unsere beste Elite-Sportlerin in der Disziplin „1er“.