Zwei Mannschaften und ein Ziel - Finalteilnahme

Im zweiten Semifinale trifft der RLW-Tabellenletzte Admira Dornbirn auf den VN.at Sieger Röthis. Die letzten beiden Aufeinandertreffen ging an die Admira, zuvor waren die Vorderländer viermal erfolgreich. Oldie Samir Karahasanovic wird zumindest bis zur Winterpause das Admira-Dress tragen. Für Stürmer Kristijan Dulabic ist bei der Klocker-Truppe keine Zukunft mehr. Röthis ohne Routinier Mario Bolter und Topscorer Renan Peixoto Nepomuceno hat noch viel vor. Der zwölffache Torschütze Marco Wieser wird neben Partner Sandro Decet das Angriffsduo bilden. Philipp Gisinger bleibt in Röthis und wechselt nicht zum Vorarlbergligaklub Nenzing. Er hat mehr als 500 Minuten in dieser Saison absolviert und daher verlängert sich sein Vertrag in Röthis um ein weiteres Jahr. Bereits am 27. Juni wird Röthis schon in die neue Meisterschaft starten und die erste Einheit bestreiten.