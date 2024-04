Zwei Männer in Lustenau mit Waffen gesichtet: Das war der Grund

Am Mittwochabend kam es zu einem Einsatz der Polizei. Zwei Männer wurden mit Waffen gesichtet.

Zwei Männer in Lustenau wurden dabei entdeckt, wie sie mit Waffen hantierten. Die zwei Männer wohnen in der Nähe des Kinderpavillons, der Ort, an dem sie mit den Waffen gesichtet wurden.