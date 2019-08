Zwei Männer gerieten in Vorarlberger S-Bahn aneinander

Zwei Männer sind am Samstag in der S-Bahn zwischen Ludesch und Bludenz aneinandergeraten.

Die beiden Männer waren bereits zuvor am Bahnhof Ludesch in Streit geraten. Auch da hatte der 19-Jährige dem 49-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der ältere der beiden setzte sich daraufhin mit einem Pfefferspray zur Wehr und beendete so den Angriff. Daraufhin stiegen beide in die S-Bahn ein, wo der 19-Jährige nochmals seinen Kontrahenten attackierte. (APA)