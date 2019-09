Zwei Männer bei Achterbahnfahrt ums Leben gekommen

Schrecklicher Unfall im Vergnügungspark La Feria in Mexiko-Stadt: Bei einem Unfall auf einer Achterbahn starben am Samstag zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren.

Am Samstag ist ein Wagen einer Achterbahn entgleist und zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Zwei Männer kamen bei dem Unfall ums Leben. Zwei Frauen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Behörden befanden sich 20 Personen in dem Fahrgeschäft. Der Freizeitpark blieb nach dem Unfall vorerst geschlossen. Vermutlich ist ein mechanischer Schaden am Wagen die Unglücksursache.