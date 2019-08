Zwei Kultfiguren des Szene Openair - und weitere Highlights

Das 30. Szene Openair liegt nur wenige Tage zurück. Für die 31. Auflage wurde bereits Conchita Wurst angekündigt. Bevor es allerdings mit der nächsten Auflage weitergeht, blickt VOL.AT nochmals auf die Zahlen und Fakten zum diesjährigen Festival. Die wichtigste Zahl dieses Jahr: Zwei. Carlo aus Dornbirn (17) und Eric aus Altach (17) erlangten auf dem Szene Openair 2019 Kultstatus. Außerdem gibt es weitere kuriose Zahlen zu Müllsäcken, Toiletten und Absperrgittern.

1. Zwei Kultfiguren

Es war ohne Frage das Highlight der Jubiläumsauflage des Szene Openair. Die beiden Jugendlichen Carlo und Eric brauchten weniger als 30 Sekunden, um ganz Vorarlberg in ihren Bann zu ziehen. Ihr Beitrag wurde zu einem viralen Hit, in den sozialen Medien spielten die User verrückt. Drei Tage nach der Veröffentlichung des Videos auf Facebook weist der Beitrag über 550 Kommentare auf - Tendenz steigend.

2. Ausverkauft! 25.000 Besucher

Knapp 25.000 Besucher zählte das Musikfestival insgesamt, was rund 8.000 Besucher pro Tag bedeutet. An gleich zwei Tagen, nämlich Freitag und Samstag, war die Veranstaltung ausverkauft. Laut Veranstalter war die Zahl an Frauen und Männern ausgeglichen. Das Durchschnittsalter lag bei 23 Jahren.