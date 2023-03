Zwei Knüller: Rapid vs Salzburg, Tirol gegen LASK

Mit zwei Leckerbissen wird die Ö-Bundesliga am Sonntag abgeschlossen.

Der Ticker vom Spiel WSG Tirol vs LASK Linz

WSG Tirol – LASK Linz Sonntag, 05.03.2023, 14:30 Uhr, Tivoli Stadion Tirol, Schiedsrichter: Josef Spurny

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die letzten drei Spiele gegen den LASK, darunter das Playoff-Halbfinale 2021/22. Die Tiroler feierten damit in diesen drei Duellen mehr BL-Siege gegen den LASK als in den ersten neun Spielen zusammen (2).

Die WSG Tirol holte in dieser Saison der Bundesliga 28 Punkte aus den ersten 19 Spielen – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt. Weiters rangieren die Tiroler auf Platz 5 nach 19 Spielen – nie weiter vorne zu einem so späten Zeitpunkt einer BL-Saison.

Der LASK verlor nur eines seiner letzten acht Spiele (4S 3U) und holte in den ersten 19 Spielen in dieser Saison der Bundesliga 34 Punkte – um 13 mehr als zu diesem Zeitpunkt der Vorsaison (21).

Die WSG Tirol holte in der Rückrunde 17 Punkte (nur der FC Salzburg mit 22 mehr), der LASK 15 Punkte. Die Tiroler erzielten dabei 16 Tore (wie Salzburg) – kein Team mehr. Der LASK kassierte sieben Gegentore – nur Salzburg (3) in den acht Spielen der Rückrunde dieser Saison der Bundesliga

Die WSG Tirol und der LASK erzielten je 17 Tore in der ersten Hälfte – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Die Tiroler erzielten sechs Tore in der Anfangsviertelstunde – nur der LASK (8) in dieser BL-Saison mehr.

Der Ticker vom Spiel SK Rapid Wien vs FC RB Salzburg

SK Rapid Wien – FC Salzburg Sonntag, 05.03.2023, 17:00 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 13 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (11S 2U). In der Bundesliga-Historie blieb der SK Rapid Wien nur gegen den FK Austria Wien von 2001 bis 2005 (16 Spiele) in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

Der SK Rapid Wien gewann in dieser Saison der Bundesliga fünf der acht Spiele unter Zoran Barisic – mehr als in den ersten 11 BL-Spielen 2022/23 unter Ferdinand Feldhofer (4S). Die Hütteldorfer holten neun Siege aus den ersten 19 BL-Spielen – mehr als im gesamten Grunddurchgang 2021/22 (8).

Der FC Salzburg holte in dieser Saison der Bundesliga 48 Punkte aus den ersten 19 Spielen (wie 2018/19 und 2021/22) – nie mehr und als einziges Team in der Drei-Punkte-Ära. Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm Graz ) in der Bundesliga ungeschlagen (14S 3U).