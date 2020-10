Zwei Klubs mit demselben Problem und gleichen Zielen

Klassiker in der Eliteliga von SW Bregenz und FC Wolfurt verspricht viel Spannung.

Der Liveticker vom Spiel SW Bregenz vs FC Wolfurt

Viel Brisanz und Zündstoff steckt seit vielen Jahren in der Begegnung zwischen dem Klub aus der Vorarlberger Landeshauptstadt SW Bregenz und dem Hofsteigverein FC Wolfurt. Beide Topklubs in der VN.at Eliteliga Vorarlberg haben noch reelle Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz.

Bregenz als Dritter hat in zehn Spielen siebzehn Punkte geholt, Wolfurt bestritt erst acht Matches und fünf Zähler Rückstand auf die Bodenseestädter. Mit SW Bregenz und FC Wolfurt stehen sich zwei Verlierer der beiden Nachtragspartien gegenüber. SW Bregenz hat das 0:4-Debakel aus dem Hinspiel am 15. August noch nicht abgehakt und das steckt immer noch in den Köpfen der Kaderspieler.