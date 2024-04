Zwei Katzen in Egg angeschossen: Wie es den Fellpfoten heute geht

"Man weiß nie, ob dem Tier draußen was passiert"

Besitzer entdeckten Verletzung am Schenkel

Das Tier sei am Montag, dem 8. April, den ganzen Tag herumgelegen. Müde und schlapp kam sie ihrem Besitzer vor. "Am Mittwoch haben wir eine Verletzung am Schenkel gefunden, mit Kruste", schildert er gegenüber VOL.AT. "Haare von ihr waren eingedrückt in der Wunde." Als sie die Haare aus der Verletzung entfernten, blieb ein eitriges Loch zurück. "Wir haben sie fotografiert und einer Bekannten, die als Tierärztin arbeitet, gesendet." Operiert musste Amadeus nicht werden. "Wir haben die Haare rausgeholt und keine Kugel ertastet", meint Toni. "Wir beobachten ihn und falls es ihm nicht mehr so gut geht, gehen wir röntgen und behandeln."