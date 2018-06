Zwei Jung-Nationalspieler und zwei Söhne wie der Vater erfolgreich

Beim ASVÖ-VFV Finaltag im Nachwuchs sind die Künste von zwei Jung-Nationalspielern aus Kroatien und zwei erfolgreichen Söhnen von Altach-Urgesteinen zu bewundern.

LUSTENAU. Eine Woche nach dem Saisonende der Vorarlberger Kampfmannschaften beenden auch die Nachwuchsteams mit dem traditionellen ASVÖ-Finaltag die Spielzeit. In Lustenau im Stadion an der Holzstraße werden in den Altersstufen der Unter-18, Unter-16 und Unter-14 die Ländlemeister ermittelt. Ein ausgeglichenes Endspiel wird bei den Unter-18-Jährigen zwischen FC Hard und FC Dornbirn erwartet. Ein direktes Duell der beiden Finalisten hat es in der laufenden Meisterschaft aber noch nicht gegeben. Mit Ex-Torjäger Herbert Sutter coacht bei Hard ein prominenter Kicker die Talente aus der Bodenseegemeinde. Die drei Spieler Johannes Kucera, David Dörler und Philipp Dörler haben schon in der ersten Kampfmannschaft Erfahrung in der Westliga gesammelt und Letzterer schoss Hard mit seinen 14 Treffern ins Finale. In Dornbirn setzt man auf Stürmer Edin Ibrisimovic, der für die Rothosen 13 Tore erzielte. Nicht programmgemäß stehen Dornbirner SV und FC Lustenau im großen Finale der U-16-Jährigen. In den direkten Aufeinandertreffen gab es ein 3:3-Remis und ein 3:1-Erfolg der FC Lustenau-Kicker. In der jüngsten Altersstufe der U-14-Jährigen trifft Altach mit Ex-Publikumsliebling Alexander Guem als Coach auf die Alterskollegen von Austria Lustenau. Die Austrainer kassierten in den bisherigen 20 Partien nur eine Niederlage. Trumpfass für die beiden Teams sind Nico Guem (Sohn von Alexander Guem) und der Lustenauer Liam Tripp. Sowohl Guem als auch Tripp kommen immerhin schon auf jeweils 30 (!) Treffer in dieser Meisterschaft, also gut möglich dass einer der beiden Torjäger die Partie im Alleingang entscheiden wird. So wie der Vater auch der Sohn. Auch der Sohn von SCRA-Urgestein Christian Schöpf, Matteo Noah hat wie die beiden U-14-Jung-Nationalspieler aus Kroatien Luca Nizic und Fabio Plesa einen großen Anteil an der Finalteilnahme.