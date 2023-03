Zwei Jubiläen – ein Konzert

150 Jahre Kirchenchor Lingenau und 10 Jahre Rieger-Orgel werden gefeiert.

Lingenau. Mit einem Konzert wird das 150-jährige Jubiläum des Kirchenchors Lingenau sowie das 10-jährige Bestehen der Rieger-Orgel würdig gefeiert. Das Konzert findet am 19. März, 17 Uhr in der Pfarrkirche Lingenau statt. Mitwirkende sind der Kirchenchor Lingenau, Balthasar und Bernhard Bär (Piano und Trompete), Lukas und Gertrud Moosbrugger (Violine und Orgel) sowie Aaron, Judith und Norbert Willi (Trompete, Saxophon und Orgel).

Der Kirchenchor dürfte wohl der älteste Lingenauer Verein sein. Bereits 1790 werden die „Kirchensinger“, wie sie damals genannt wurden, in der Kirchenrechnung erwähnt. Jeweils zum Fronleichnamstag erhielten die Sängerinnen und Sänger einen „Trunkh“ bestehend aus Wein, Brot und Käse. Der Lingenauer Kirchenchor als Verein im heutigen Sinn wurde 1873 gegründet. Bis in die 60er Jahre war der jeweilige Ortspfarrer auch Vereinsvorstand. Danach standen Otto Bilgeri, Fridolin Fehr, Heinz Wolf, Norbert Willi und Claudia Lässer als Obleute dem Kirchenchor Lingenau vor. Derzeit ist Klaus Riedl Vorstand des 30 Mitglieder zählenden Vereins. In der 150-jährigen Vereinsgeschichte sind 15 Chorleiter vermerkt. Aktuell leitet Irmtraud Köb als Chorleiterin den Verein.