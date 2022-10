Zwei Jahre zusätzliche Haft für Kindesmissbrauch

45-jähriger Oberländer vergriff sich an seinem Neffen.

Neffen missbraucht

Bezüglich dieser Vorfälle, der Tatzeitraum erstreckt sich über vier Jahre, geht es um den Neffen des Mannes. Auch hier gab es regelmäßige sexuelle Übergriffe. Zum Teil in so heftiger Form, dass sie rechtlich einem Beischlaf gleichzuhalten sind. Der Bub war noch keine 14 Jahre und vertraute seinem Onkel. Der Sexualstraftäter fertigte von seinen Übergriffen auch zahlreiche Videos an. Das Urteil für den Oberländer: zwei Jahre zusätzliche Haft. Opferanwältin Eva Müller konnte für das Opfer ein Teilschmerzengeld von 9000 Euro erkämpfen. Ein Gutachten hat ergeben, dass der Junge durch die Übergriffe psychisch schwer belastet wurde. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.