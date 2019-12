Zwei Jahre Haft für rückfälligen Einbrecher

Einschlägig vorbestrafter Rumäne erbeutete in Vorarlberg bei neun Einbruchsdiebstählen 24.000 Euro.

Der Rumäne ist im Vorjahr nach seiner Verurteilung am Bezirksgericht Innsbruck wegen eines Ladendiebstahls rasch rückfällig geworden. Zudem wurde er in der Vergangenheit bereits in Deutschland wegen Einbrüchen und Diebstählen mit Haftstrafen belegt. Wegen der drei einschlägigen Vorstrafen nach Vermögensdelikten sei keine teilbedingte Haftstrafe mehr möglich, sagte Richterin Hagen in ihrer Urteilsbegründung. Mit der verhängten Strafe sei der Strafrahmen aber nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft worden.