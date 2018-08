Zwei Jahre Gefängnis für vorbestraften Ladendieb

Zwei Jahre Gefängnis für teilweise beim Versuch gebliebene Ladendiebstähle mit Beute im Wert von 643 Euro: Was auf den ersten Blick nach einer harten Strafe klingt, wird angesichts der 14 einschlägigen Vorstrafen nachvollziehbar.

Jeweils wegen Diebstählen ist der 41-jährige Pole bereits neun Mal in Polen und fünf Mal in Frankreich verurteilt worden.

Weil der Arbeitslose in den vergangenen fünf Jahren bereits zu zumindest zwei einschlägigen Haftstrafen verurteilt worden ist, erhöhte sich die mögliche Höchststrafe für das Vergehen des gewerbsmäßigen Diebstahls von drei auf viereinhalb Jahre Gefängnis.

Unglaubwürdig

Die Verurteilung zu zwei Jahren Gefängnis am Landesgericht Feldkirch ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Hans-Christian Obernberger meldete vorsorglich volle Berufung an. Denn sein Mandant hat den Hauptanklagevorwurf bestritten, vergeblich allerdings. Sieben Parfums im Wert von 417 Euro wurden in einem Schließfach gefunden, dessen Schlüssel der Angeklagte besaß. Er gab zu Protokoll, ein polnischer Kollege habe die Parfums gestohlen. Das hielt die Strafrichterin jedoch für unglaubwürdig und für den Versuch, eigene Verantwortung abzuschieben.