Zwei Jahre „FuckUp Nights“ Vorarlberg

Make failing great again! Unter diesem Motto wurde gestern Abend wieder offen übers Scheitern gesprochen. Denn bereits zum achten Mal gehörte die Spielbodenbühne den Mutigen, die von ihren Misserfolgen berichteten – und dem, was sie daraus gelernt haben.

2012 in Mexiko ins Leben gerufen, finden die FuckUp Nights mittlerweile in über 300 Städten weltweit statt – 2016 zum ersten Mal auch im Ländle und deshalb wurde in Dornbirn nicht nur die Courage der vier Speaker gefeiert, sondern auch gleich das 2-Jahres-Jubiläum der Veranstaltung.