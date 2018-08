Zwei imposante Erfolgsserien sollen fortgesetzt werden

Erstmals in der Klubgeschichte bestreitet Regionalliganeuling Langenegg ein Auswärtsspiel über dem Arlberg.

Nach dem 2:0-Erfolg bei den Altach Amateuren hofft Langenegg-Meistermacher Klaus Nussbaumer auch in Grünau auf Zählbares und die Ausgangslage ist nicht einmal so schlecht. „Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen ist auch sicher was drin, aber der Gegner ist eine große Unbekannte“, so Langenegg-Trainer Klaus Nussbaumer. Der Salzburger Klub Wals/Grünau hat mit Standardtormann David Stemmer, Mittelfeldspieler Stefan Federer und den beiden Stürmern Christopher Mayr und Elvis Ozegovic ein starkes Quartett verloren und viel an Qualität eingebüßt. Natürlich wollen die Wälder ihre imposanten Serien verlängern: Saisonübergreifend sind Patrick Maldoner und Co. elf Meisterschaftsspiele in Folge unbesiegt und das Tor der Langenegger ist seit exakt 720 Minuten vernagelt. Stürmer Simon Steurer bleibt das Pech treu: Er zog sich im Training einen Innenband- und Meniskusriss zu und seine Kniescheibe ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Für Simon Steurer ist der Herbstdurchgang gelaufen. Verteidiger Michael Bader fehlt wegen eines Bluterguss im Knöchel. Ein Fragezeichen steht hinter Defensivkünstler Sebastian Inama.